***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi Uzatımı Hususunun Görüşüleceği Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.04.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.07.2023Ek AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşüleceği Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 05.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 VANET KSTS Sermaye maddesi tadil metni 2023-2027.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156884BIST