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***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.07.2023 09:41
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.07.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 26.07.2023

Ek Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun kabul edildiği 05.07.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 26.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VANET KSTS Sermaye maddesi tadil metni 2023-2027.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175697


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Yarım 5.570 5.658 4,00  
Çeyrek 2.794 2.829 2,00  
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