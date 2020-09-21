***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.09.2020 11:57
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 18.09.2020 tarihli BİAŞ-2-3858 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875877
BIST
13:161.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,68
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:167,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,6270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:168,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:16472,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,89
|Açılış
|: 472,04
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:16
|EGPRO
|21,34
|7.091.958
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|NUGYO
|7,11
|8.962.541
|% -7,06
|
|BRMEN
|2,60
|9.825.901
|% -4,76
|
|SISE
|6,49
|720.407.568
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,27
|609.835.300
|% 0,93
|
|GARAN
|6,57
|271.080.023
|% -1,35
|
|PETKM
|4,36
|255.214.482
|% -0,91
|
|ALKIM
|14,72
|221.224.881
|% 4,99
|
|KRDMD
|3,27
|609.835.300
|% 0,93
|
|SISE
|6,49
|720.407.568
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,76
|142.662.788
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|174.567.140
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,55
|91.458.211
|% 1,31
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6024
|7,6047
|% 0,65
|
|Euro
|8,9564
|8,9620
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,7333
|9,7821
|% 0,03
|
|Frank
|8,2747
|8,3246
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0206
|2,0307
|% 0,61
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-19,84
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-22,00
|
|Tam
|3.120
|3.198
|-18,81
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|-9,09
|
|Çeyrek
|756
|773
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|-0,76
|