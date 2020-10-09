***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.10.2020 14:46
mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 09.10.2020 tarihli BİAŞ-2-4130 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880451
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0990
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8358
18:059,2709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0796
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2633
18:05485,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,80
|Açılış
|: 485,50
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8375
|7,8445
|% -1,25
|
|Euro
|9,2603
|9,2709
|% -0,85
|
|Sterlin
|10,1702
|10,2212
|% -0,67
|
|Frank
|8,5804
|8,6321
|% -0,49
|
|Riyal
|2,0841
|2,0946
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|30,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,16
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
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17:58
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