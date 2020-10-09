***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa Başkanlığı'nın 09.10.2020 tarihli BİAŞ-2-4130 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880451BIST