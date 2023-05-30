***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
30.05.2023 09:11
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 29.05.2023 tarih E-18454353-100.06-17499 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154553
BIST
12:424.919
En Düşük
|Değişim
|: 3,16%
|| 150,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:4220,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,3299
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:4222,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,4799
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0531
En Düşük
21,4431
12:421.278,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 21,73
|Açılış
|: 1.278,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:42
|OYAYO
|11,77
|19.685.587
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|24.320.714
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|61.910.886
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.144.381
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|MARKA
|15,74
|115.326.370
|% -8,22
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.698.896
|% -5,98
|
|KLRHO
|32,44
|196.227.355
|% -3,22
|
|KERVN
|0,80
|31.690
|% -2,44
|
|THYAO
|147,20
|4.479.515.250
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,75
|3.056.688.700
|% 5,97
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,60
|553.300.710
|% 4,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.369.762.610
|% 2,20
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4099
|20,4225
|% 1,64
|
|Euro
|21,9807
|22,0531
|% 2,22
|
|Sterlin
|25,2077
|25,3341
|% 1,72
|
|Frank
|22,4744
|22,6098
|% 1,44
|
|Riyal
|5,4176
|5,4448
|% 1,29
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|7,88
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|17,42
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.868
|9.112
|-42,22
|
|Yarım
|4.360
|4.482
|-69,00
|
|Çeyrek
|2.187
|2.248
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,16
|15,18
|0,18
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-1,57
|