***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun, şirketimiz paylarının işlem gördüğü Pazar değişikliği sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 2020/63 sayılı SPK bülteninde kamuoyuna açıklanan 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı kararı kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliğ(II-17.1)'ne uyum sağlaması maksadıyla almış olduğu 29.03.2021 tarihli kararı ile oluşturulan ‘Bağış ve Yardımlar Politikası' ekte pdf olarak verilmiştir.‘Bağış ve Yardımlar Politikası' yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921379BIST