***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 12:09
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun, şirketimiz paylarının işlem gördüğü Pazar değişikliği sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 2020/63 sayılı SPK bülteninde kamuoyuna açıklanan 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı kararı kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliğ(II-17.1)'ne uyum sağlaması maksadıyla almış olduğu 29.03.2021 tarihli kararı ile oluşturulan ‘Bağış ve Yardımlar Politikası' ekte pdf olarak verilmiştir.
‘Bağış ve Yardımlar Politikası' yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921379
BIST
13:481.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,42
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:488,1803
En Yüksek
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|: 1,24%
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|Açılış
|: 8,1200
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|Önceki Kapanış
|: 8,0200
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8,1843
En Düşük
8,0015
13:489,6363
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 450,13
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453,88
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:48
|TRILC
|50,40
|179.525.672
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.754.166
|% 9,98
|
|IZFAS
|10,70
|12.883.851
|% 9,97
|
|RTALB
|25,36
|142.796.396
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|119,90
|53.756.821
|% -7,77
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.266.323
|% -5,67
|
|KRDMD
|7,02
|1.179.616.202
|% 6,53
|
|GARAN
|6,95
|906.622.286
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,34
|609.697.585
|% 5,92
|
|EKGYO
|2,02
|587.641.328
|% 9,19
|
|PETKM
|5,61
|393.515.790
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,02
|587.641.328
|% 9,19
|
|KRDMD
|7,02
|1.179.616.202
|% 6,53
|
|GARAN
|6,95
|906.622.286
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,38
|299.946.508
|% 4,32
|
|BJKAS
|7,34
|609.697.585
|% 5,92
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1723
|8,1803
|% 1,24
|
|Euro
|9,6207
|9,6363
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,2568
|11,3132
|% 1,32
|
|Frank
|8,6564
|8,7085
|% 1,02
|
|Riyal
|2,1707
|2,1816
|% 1,05
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,70
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,54
|