***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2021 17:48
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
F. Buluç DEMİREL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 08.06.2021 0212 319 28 75 info@vanet.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204268 701319
Oğuzcan Cambazoğlu Muhasebe 21.12.2020 0212 319 28 75 info@vanet.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mepet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
ERDEM YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941126 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi :Üye
AHMET HAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941126 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi: Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941152
BIST