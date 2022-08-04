***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2022 13:01
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mepet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
AHMET HAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042898 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi: Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye
ERDEM YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051791 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi :Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051792
BIST
14:072.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 44,00
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
14:0717,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0450
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
14:0718,3460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1039
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
14:071.029,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,95
|Açılış
|: 1.029,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,12
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KRPLS
|8,26
|58.401.626
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|46.211.604
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|228.949.634
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|999.249
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|74.246.506
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,48
|99.102.505
|% -8,25
|
|TURGG
|229,00
|22.540.245
|% -5,45
|
|THYAO
|55,45
|2.688.081.489
|% 0,82
|
|HEKTS
|37,78
|2.124.451.816
|% 6,36
|
|SISE
|23,66
|1.284.250.440
|% 1,63
|
|KARSN
|7,45
|1.189.411.452
|% 5,37
|
|SASA
|50,65
|856.035.991
|% 1,63
|
|TSKB
|2,94
|693.832.867
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,25
|569.703.393
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,06
|822.656.777
|% 2,85
|
|KARSN
|7,45
|1.189.411.452
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,01
|284.147.127
|% 9,84
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9601
|17,9721
|% 0,25
|
|Euro
|18,3245
|18,3460
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,7249
|21,8339
|% 0,08
|
|Frank
|18,6419
|18,7542
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7671
|4,7911
|% 0,31
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,56
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,56
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|80,00
|
|Tam
|6.902
|6.953
|50,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,30
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,14
|
|B. Petrol
|97,16
|97,16
|0,38
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 3 artarak (% 1.82 ) 2, 930
-
14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, COSMO, SNGYO
-
14:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DARDL, ARTI
-
14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HEKTS, SISE
-
14:22XU100
Endeks 2, 729 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 25, 873.00 milyon TL de