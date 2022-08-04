***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.08.2022 12:59
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ II-17.1 gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki gibidir. ,
Denetlemeden Sorumlu Komite:
Ahmet HAVUZ Başkan
Erdem YÜCEL Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Erdem YÜCEL Başkan
Ahmet HAVUZ Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Ahmet HAVUZ Başkan
Erdem YÜCEL Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051791
BIST
14:002.726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 41,85
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
14:0017,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
14:0018,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0677
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
14:001.029,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,56
|Açılış
|: 1.029,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,12
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KRPLS
|8,26
|58.386.088
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|46.180.508
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|228.613.303
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|995.705
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|74.062.859
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,94
|96.817.288
|% -7,36
|
|TURGG
|225,70
|21.547.990
|% -6,81
|
|THYAO
|55,45
|2.556.770.701
|% 0,82
|
|HEKTS
|37,76
|2.118.235.346
|% 6,31
|
|SISE
|23,70
|1.277.533.630
|% 1,80
|
|KARSN
|7,47
|1.176.098.796
|% 5,66
|
|SASA
|50,60
|851.864.581
|% 1,52
|
|TSKB
|2,94
|680.114.877
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,25
|555.857.621
|% 2,85
|
|KARSN
|7,47
|1.176.098.796
|% 5,66
|
|YKBNK
|5,08
|765.888.969
|% 3,25
|
|SKBNK
|2,01
|284.068.980
|% 9,84
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9584
|17,9715
|% 0,25
|
|Euro
|18,2886
|18,3098
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,8148
|21,9242
|% 0,49
|
|Frank
|18,6494
|18,7617
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7669
|4,7908
|% 0,30
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,75
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|11,56
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|80,00
|
|Tam
|6.902
|6.953
|50,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,14
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|0,31
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