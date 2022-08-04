***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ II-17.1 gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki gibidir. ,Denetlemeden Sorumlu Komite:Ahmet HAVUZ BaşkanErdem YÜCEL ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi:Erdem YÜCEL BaşkanAhmet HAVUZ ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi:Ahmet HAVUZ BaşkanErdem YÜCEL Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051791BIST