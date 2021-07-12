***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.07.2021 09:29
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBT Yazılım A.Ş, VBTYZ.E işlem koduyla 12/07/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 12,48 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950123
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
0
En Düşük
0
18:058,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6503
18:0510,2877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2566
18:05501,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,12
|Açılış
|: 501,57
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
501,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|26,66
|37.343.118
|% 6,59
|
|AYEN
|4,43
|5.276.600
|% 0,00
|
|MERKO
|4,95
|9.334.900
|% 0,00
|
|UTPYA
|20,00
|905.497
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|AYEN
|4,43
|5.276.600
|% 0,00
|
|MERKO
|4,95
|9.334.900
|% 0,00
|
|UTPYA
|20,00
|905.497
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% 0,00
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 0,00
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 0,00
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% 0,00
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6581
|8,6619
|% 0,04
|
|Euro
|10,2692
|10,2877
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9971
|12,0573
|% -0,02
|
|Frank
|9,4322
|9,4890
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3023
|2,3138
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,71
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,24
|75,24
|-0,31
|