***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
08.07.2021 18:29
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/07/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
VBT YAZILIM A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
8.000.000
Baz Fiyat (TL)
12,48
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/07/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
05-06/07/2021
Açıklamalar
VBT Yazılım A.Ş.'nin (Şirket) 8.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 26.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 8.000.000 TL nominal değerli paylar 12/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 12,48 TL/pay baz fiyat, "VBTYZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949088
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0675
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
18:05502,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,37
|Açılış
|: 502,40
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.852.372
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,08
|564.081.931
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6945
|8,7001
|% 0,17
|
|Euro
|10,3083
|10,3180
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,9263
|11,9861
|% -0,21
|
|Frank
|9,4509
|9,5078
|% 1,14
|
|Riyal
|2,3094
|2,3209
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,59
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO