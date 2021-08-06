***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:05
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955264
BIST
10:491.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:498,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5923
En Düşük
8,5140
10:4910,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0543
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1730
En Düşük
10,0744
10:49496,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,21
|Açılış
|: 496,40
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
496,41
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:47
|PENTA
|48,78
|6.642.229
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|24.399.802
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|30.805.421
|% 9,82
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|GENIL
|12,89
|433.556.585
|% 9,05
|
|AGYO
|2,87
|11.449.506
|% -9,75
|
|EDIP
|4,54
|8.754.906
|% -7,72
|
|ISGSY
|10,92
|39.611.507
|% -6,91
|
|DERIM
|9,77
|3.407.013
|% -6,33
|
|KARYE
|10,80
|24.443.182
|% -6,09
|
|GARAN
|9,34
|448.030.770
|% 0,86
|
|GENIL
|12,89
|433.556.585
|% 9,05
|
|SASA
|30,50
|298.590.199
|% 2,83
|
|THYAO
|12,92
|280.363.241
|% 1,25
|
|IZMDC
|2,89
|157.335.221
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,84
|107.280.163
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,89
|157.335.221
|% -3,34
|
|GARAN
|9,34
|448.030.770
|% 0,86
|
|GENIL
|12,89
|433.556.585
|% 9,05
|
|AKBNK
|5,53
|138.958.852
|% 0,18
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5845
|8,5870
|% 0,79
|
|Euro
|10,1374
|10,1783
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,8987
|11,9583
|% 0,57
|
|Frank
|9,4089
|9,4656
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2784
|2,2898
|% 0,59
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-4,28
|
|Altın Gr.
|495
|496
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|0,37
|
Seans Raporu
10:47
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