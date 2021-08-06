***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 17:45
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955447
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1092
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0473
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
18:05488,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,78
|Açılış
|: 488,41
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,55
|28.952.382
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|39.060.102
|% 9,82
|
|MERIT
|17,10
|1.042.070
|% 7,48
|
|ALBRK
|1,62
|52.557.194
|% 6,58
|
|BASCM
|12,90
|274.493
|% 6,35
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,73
|102.147.806
|% -8,53
|
|SEKUR
|23,06
|33.159.341
|% -8,49
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|SASA
|29,80
|705.092.118
|% 0,47
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6236
|8,6316
|% 1,31
|
|Euro
|10,1495
|10,1572
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,9310
|11,9908
|% 0,85
|
|Frank
|9,4038
|9,4604
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-44,25
|
|Altın Gr.
|489
|490
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|-0,13
|
|B. Petrol
|70,67
|70,67
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
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