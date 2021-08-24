***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 14:07
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960187
BIST
16:561.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,79
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
16:568,4159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
16:569,8934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
16:56489,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 489,05
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler16:56
|GESAN
|24,86
|15.428.563
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|739.744.796
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.142.848
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|TKURU
|208,50
|4.991.610
|% 9,97
|
|PENTA
|77,80
|2.675.917
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|17,14
|80.075.846
|% -6,80
|
|VBTYZ
|23,22
|65.198.430
|% -6,14
|
|KARYE
|15,14
|17.309.546
|% -5,85
|
|THYAO
|12,78
|1.064.467.110
|% 2,32
|
|GARAN
|9,52
|920.784.395
|% -0,31
|
|BRLSM
|12,11
|739.744.796
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,76
|602.996.432
|% 1,17
|
|EREGL
|18,73
|490.462.553
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,58
|359.875.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|219.259.538
|% 1,08
|
|GARAN
|9,52
|920.784.395
|% -0,31
|
|THYAO
|12,78
|1.064.467.110
|% 2,32
|
|KRDMD
|7,76
|602.996.432
|% 1,17
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4116
|8,4159
|% -0,04
|
|Euro
|9,8870
|9,8934
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,5041
|11,5618
|% -0,23
|
|Frank
|9,1846
|9,2399
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2358
|2,2470
|% -0,20
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,89
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|-6,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|-15,02
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|-7,27
|
|Çeyrek
|781
|799
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,01
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|1,06
|
Seans Raporu
16:56
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17:09XU050
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