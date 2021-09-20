***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 14:35
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964521
BIST
15:231.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -30,85
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:238,6708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0240
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:2310,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0180
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:23490,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,30
|Açılış
|: 490,33
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:21
|EDIP
|3,76
|47.949.543
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.964.276
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|OYLUM
|8,12
|20.615.533
|% 9,58
|
|KTSKR
|58,45
|5.293.488
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,25
|9.426.722
|% -9,80
|
|AVGYO
|2,80
|10.856.918
|% -7,89
|
|BRYAT
|377,80
|54.143.957
|% -7,79
|
|BMSCH
|8,65
|33.762.833
|% -7,68
|
|TEZOL
|19,02
|1.178.033.636
|% 3,15
|
|THYAO
|12,57
|667.819.604
|% -1,18
|
|GARAN
|9,15
|640.349.072
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,37
|363.507.280
|% -3,27
|
|EREGL
|16,53
|323.390.468
|% -2,99
|
|YKBNK
|2,37
|363.507.280
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,78
|184.951.090
|% -2,20
|
|GARAN
|9,15
|640.349.072
|% -2,56
|
|ODAS
|1,33
|87.487.011
|% -4,32
|
|TEZOL
|19,02
|1.178.033.636
|% 3,15
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6674
|8,6708
|% 0,28
|
|Euro
|10,1534
|10,1582
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,8042
|11,8634
|% -0,29
|
|Frank
|9,2910
|9,3470
|% 0,58
|
|Riyal
|2,3039
|2,3155
|% 0,22
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|3,52
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.243
|3.292
|15,00
|
|Tam
|3.233
|3.315
|22,22
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|10,75
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,68
|73,68
|-1,66
|
Seans Raporu
15:21
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15:34ESEN
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