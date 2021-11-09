***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 16:52
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976291
BIST
17:171.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 20,72
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:179,7155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0379
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:1711,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0620
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:17571,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,52
|Açılış
|: 571,14
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TSPOR
|6,18
|27.480.835
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,32
|36.449.687
|% 9,09
|
|PRKAB
|30,18
|190.307.138
|% 8,09
|
|SASA
|32,74
|1.042.229.095
|% 7,34
|
|KARYE
|13,00
|175.541.401
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.773.980
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.337.484
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,14
|102.403.191
|% -9,71
|
|INVEO
|28,82
|15.990.100
|% -8,80
|
|PETKM
|7,17
|4.275.539.814
|% 5,13
|
|THYAO
|18,28
|2.619.785.892
|% 1,27
|
|GARAN
|10,86
|2.569.446.826
|% 0,74
|
|SISE
|9,36
|1.857.461.221
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,12
|1.161.301.182
|% 2,63
|
|PETKM
|7,17
|4.275.539.814
|% 5,13
|
|YKBNK
|3,12
|1.161.301.182
|% 2,63
|
|ODAS
|1,54
|479.709.711
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,13
|573.919.304
|% 1,43
|
|GARAN
|10,86
|2.569.446.826
|% 0,74
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7111
|9,7155
|% 0,39
|
|Euro
|11,2745
|11,2844
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,1260
|13,1918
|% 0,27
|
|Frank
|10,5986
|10,6624
|% 0,44
|
|Riyal
|2,5834
|2,5963
|% 0,40
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|3,47
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,32
|
Seans Raporu
17:17
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-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 64 artarak (% 1.58 ) 1, 775
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17:29XU100
Endeks 1, 628 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 28, 804.00 milyon TL de
-
17:26VKING
Yüzde 5.32 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 781, 837 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 1, 627 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 28, 470.00 milyon TL de
-
17:24TOASO
Yüzde 4.21 oranında artışla 61.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 858, 854 adet işlem