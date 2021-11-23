***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:58
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979157
BIST
14:021.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 21,37
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
14:0212,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 9,58%
|| 1,0923
|Açılış
|: 12,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,5308
En Düşük
11,3504
14:0214,0778
En Yüksek
|Değişim
|: 9,79%
|| 1,2553
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,1202
En Düşük
12,7722
14:02715,85
En Yüksek
|Değişim
|: 8,08%
|| 53,51
|Açılış
|: 715,99
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler14:02
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.989.856
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|149.568.906
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.797.283
|% 9,98
|
|TBORG
|19,98
|1.190.546
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|68.824.739
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,41
|678.406.845
|% -9,23
|
|ADESE
|0,98
|144.581.367
|% -8,41
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|AVOD
|5,14
|38.303.837
|% -7,22
|
|KRDMD
|8,67
|2.488.591.270
|% 4,21
|
|SISE
|11,91
|2.345.847.202
|% 6,24
|
|GARAN
|11,78
|2.004.117.060
|% -1,34
|
|EREGL
|22,90
|1.529.759.933
|% 6,22
|
|THYAO
|18,11
|1.269.835.030
|% 2,72
|
|KRDMD
|8,67
|2.488.591.270
|% 4,21
|
|YKBNK
|3,48
|970.627.725
|% -1,69
|
|ODAS
|1,58
|405.629.060
|% -3,66
|
|SISE
|11,91
|2.345.847.202
|% 6,24
|
|GARAN
|11,78
|2.004.117.060
|% -1,34
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4693
|12,4985
|% 9,58
|
|Euro
|14,0424
|14,0778
|% 9,79
|
|Sterlin
|16,5109
|16,5937
|% 8,41
|
|Frank
|13,2525
|13,3324
|% 8,83
|
|Riyal
|3,2928
|3,3093
|% 8,62
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,01
|
|Altın Gr.
|711
|711
|48,92
|
|Cumhuriyet
|4.695
|4.766
|347,00
|
|Tam
|4.669
|4.803
|356,99
|
|Yarım
|2.257
|2.324
|172,68
|
|Çeyrek
|1.132
|1.162
|86,34
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,45
|9,46
|0,59
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|-0,72
|