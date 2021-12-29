***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2021 15:10
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986877
BIST
15:011.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 29,38
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.886
En Düşük
1.829
15:0112,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 5,41%
|| 0,6392
|Açılış
|: 12,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,4818
En Düşük
11,7593
15:0114,0734
En Yüksek
|Değişim
|: 5,13%
|| 0,6870
|Açılış
|: 14,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,0951
En Düşük
13,3150
15:01717,94
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
|| 31,50
|Açılış
|: 717,94
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
721,17
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler15:01
|GLRYH
|2,76
|42.097.260
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|133.798.900
|% 9,96
|
|TACTR
|38,48
|1.627.348
|% 9,94
|
|RODRG
|21,10
|6.529.804
|% 8,99
|
|ORMA
|37,98
|172.678
|% 8,45
|
|KLNMA
|17,70
|627.642
|% -41,78
|
|SEYKM
|12,36
|2.227.865
|% -9,98
|
|PAMEL
|77,30
|10.578.970
|% -8,63
|
|ULUSE
|62,00
|1.441.937
|% -7,46
|
|NUGYO
|5,80
|26.741.213
|% -6,45
|
|SASA
|53,25
|908.618.280
|% 0,85
|
|THYAO
|20,92
|870.985.025
|% 2,15
|
|SISE
|13,67
|792.313.789
|% 1,94
|
|KRDMD
|9,26
|750.546.265
|% 3,00
|
|PETKM
|7,93
|591.080.073
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,43
|574.232.772
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,18
|360.821.864
|% -0,91
|
|KRDMD
|9,26
|750.546.265
|% 3,00
|
|TSKB
|1,45
|113.351.991
|% 0,69
|
|PETKM
|7,93
|591.080.073
|% 1,41
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4370
|12,4610
|% 5,41
|
|Euro
|14,0500
|14,0734
|% 5,13
|
|Sterlin
|16,5896
|16,6728
|% 4,76
|
|Frank
|13,4333
|13,5143
|% 4,63
|
|Riyal
|3,2881
|3,3046
|% 4,78
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,71
|
|Altın Gr.
|715
|715
|28,36
|
|Cumhuriyet
|4.831
|4.904
|182,00
|
|Tam
|4.813
|4.939
|191,87
|
|Yarım
|2.326
|2.389
|92,40
|
|Çeyrek
|1.167
|1.195
|46,41
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,11
|0,35
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|-0,25
|