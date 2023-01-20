***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 11:14
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103376
BIST
11:165.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 70,26
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.497
En Düşük
5.436
11:1618,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:1620,3923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0478
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:161.170,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.170,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:16
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.196.553
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|2.798.178
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|18.467.154
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.675.504
|% 9,89
|
|PRDGS
|8,78
|41.501.669
|% -5,49
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|ZOREN
|5,89
|352.665.975
|% -4,23
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|ARMDA
|295,00
|6.885.050
|% -3,94
|
|THYAO
|155,30
|2.721.516.543
|% 0,45
|
|EREGL
|41,00
|2.095.888.890
|% 1,59
|
|TCELL
|40,14
|1.445.177.904
|% 7,56
|
|ASELS
|62,55
|1.236.187.217
|% 1,38
|
|AKBNK
|18,06
|1.194.816.378
|% 2,67
|
|EKGYO
|8,62
|1.041.592.016
|% 2,25
|
|SKBNK
|2,92
|276.620.289
|% 2,46
|
|YKBNK
|9,94
|826.715.089
|% 2,47
|
|AKBNK
|18,06
|1.194.816.378
|% 2,67
|
|TSKB
|4,69
|292.312.654
|% 4,69
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8006
|18,8054
|% 0,09
|
|Euro
|20,3855
|20,3923
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,1975
|23,3138
|% -0,05
|
|Frank
|20,4772
|20,6005
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9905
|5,0155
|% 0,06
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-1,91
|
|Altın Gr.
|1.170
|1.170
|2,17
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.940
|7.999
|11,00
|
|Yarım
|3.869
|3.914
|5,00
|
|Çeyrek
|1.940
|1.957
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|0,12
|
|B. Petrol
|87,03
|87,03
|0,87
|
Seans Raporu
11:16
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