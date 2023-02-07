***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:51
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110447
BIST
11:384.734
En Yüksek
|Değişim
|: -3,98%
|| -196,21
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.731
11:3818,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:3820,1879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0213
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:381.135,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.135,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:36
|KONYA
|2.964,50
|85.769.296
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.748.106
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.105.400
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.705.886
|% -9,99
|
|RUBNS
|20,62
|5.495.927
|% -9,96
|
|CEOEM
|16,48
|5.645.147
|% -9,95
|
|CANTE
|64,90
|52.211.104
|% -9,86
|
|FLAP
|12,18
|10.174.128
|% -9,71
|
|KRDMD
|17,98
|1.239.836.681
|% 1,81
|
|THYAO
|133,70
|1.086.037.988
|% -4,43
|
|ASELS
|54,50
|919.968.134
|% -7,31
|
|EREGL
|39,10
|742.528.359
|% -2,40
|
|TUPRS
|552,90
|661.672.042
|% -4,49
|
|KRDMD
|17,98
|1.239.836.681
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,19
|272.463.094
|% -1,10
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|BUCIM
|6,02
|183.291.543
|% 7,89
|
|YKBNK
|8,56
|249.286.571
|% -3,60
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8275
|18,8306
|% 0,02
|
|Euro
|20,1885
|20,1946
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5662
|22,6794
|% 0,01
|
|Frank
|20,2211
|20,3429
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0040
|5,0291
|% 0,03
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.136
|4,12
|
|Cumhuriyet
|7.683
|7.803
|26,00
|
|Tam
|7.723
|7.778
|-10,00
|
|Yarım
|3.773
|3.806
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.903
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|0,11
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|1,40
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51MOBTL
Yüzde -9.51 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 637, 807 adet işlem
-
11:50SOKE
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 136, 949 adet işlem
-
11:49PRKME
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 16.18 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 909 adet işlem
-
11:48MOBTL
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 426, 113 adet işlem
-
11:47XU100
Endeks 4, 758 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 5 altında . İşlem hacmi 13, 134.00 milyon TL de