***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 11:45
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199863
BIST
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14:408.266
En Düşük
|Değişim
|: -0,80%
|| -66,88
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:4027,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0318
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:4029,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1074
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:401.613,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.613,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:38
|TETMT
|2.228,90
|20.732.396
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|29.019.891
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|343.147.594
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|47.354.908
|% -8,67
|
|MANAS
|11,12
|172.194.749
|% -7,72
|
|COSMO
|172,40
|57.738.934
|% -7,21
|
|ADGYO
|31,44
|834.891.227
|% -6,26
|
|THYAO
|235,70
|5.601.999.059
|% -1,17
|
|TUPRS
|148,00
|4.289.338.647
|% 0,14
|
|ZOREN
|6,80
|3.948.287.530
|% -3,00
|
|PETKM
|22,16
|3.663.910.563
|% 0,73
|
|YKBNK
|18,18
|3.499.341.098
|% 0,72
|
|ZOREN
|6,80
|3.948.287.530
|% -3,00
|
|EKGYO
|7,99
|2.414.060.550
|% -0,12
|
|YKBNK
|18,18
|3.499.341.098
|% 0,72
|
|PETKM
|22,16
|3.663.910.563
|% 0,73
|
|ADESE
|2,44
|411.491.402
|% -6,15
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5519
|27,5595
|% 0,11
|
|Euro
|29,0713
|29,0836
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,3376
|33,5048
|% -0,01
|
|Frank
|29,9860
|30,1667
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3247
|7,3614
|% -0,00
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,94
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,26
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.862
|10.956
|-46,00
|
|Yarım
|5.448
|5.495
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.747
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,66
|18,68
|0,05
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,25
|