***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2023 16:20
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227406
BIST
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16:387.664
En Düşük
|Değişim
|: -0,80%
|| -61,87
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.625
En Yüksek
7.764
16:3829,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0356
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1366
En Düşük
29,0102
16:3831,9459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0157
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
16:381.904,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.904,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.902,81
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ISGSY
|23,76
|56.697.369
|% 10,00
|
|TETMT
|3.355,00
|15.212.318
|% 10,00
|
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|98.454.173
|% 9,99
|
|KONKA
|49,38
|168.946.106
|% 9,98
|
|VANGD
|23,94
|32.249.765
|% -10,00
|
|ISBTR
|459.000,00
|2.295.000
|% -10,00
|
|KBORU
|47,66
|1.836.728.194
|% -9,99
|
|DERHL
|10,02
|4.084.142
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|44.467.294
|% -9,95
|
|THYAO
|242,60
|4.561.929.800
|% -1,10
|
|ISCTR
|23,86
|2.574.894.529
|% 0,17
|
|AKBNK
|39,34
|2.462.797.701
|% 1,18
|
|TUPRS
|149,10
|2.330.885.290
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,58
|2.257.201.134
|% -0,29
|
|BEGYO
|2,74
|542.325.677
|% -7,74
|
|YKBNK
|20,58
|2.257.201.134
|% -0,29
|
|ISCTR
|23,86
|2.574.894.529
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,12
|700.519.238
|% 0,28
|
|ODAS
|8,69
|728.845.748
|% -2,80
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1232
|29,1280
|% 0,12
|
|Euro
|31,9361
|31,9459
|% -0,05
|
|Sterlin
|36,7760
|36,9604
|% -0,36
|
|Frank
|33,6013
|33,8037
|% -0,19
|
|Riyal
|7,7418
|7,7806
|% 0,12
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|965,38
|968,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.218,00
|1.224,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,17
|80,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,38
|2.033,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 18 kaybederek (% -0.57 ) 6, 789
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, ISYAT, EGSER, DOFER, QNBFB, KONKA, SMART, SAMAT, ISGSY, TETMT
-
16:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KBORU, GUBRF, PRZMA, DERHL, ISBTR, MRGYO, SRVGY
-
16:53
AVHOL, KRSTL, SELEC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
PKENT, MIATK, TARKM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında