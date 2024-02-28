***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2024 10:07
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252547
BIST
'
10:439.166
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -13,20
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.185
10:4331,1837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0400
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0687
10:4333,7901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0184
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0887
En Düşük
33,7251
10:432.033,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,86
|Açılış
|: 2.033,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,22
BIST En Aktif Hisseler10:43
|EDATA
|36,30
|77.645.527
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|45.355.812
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|22.532.361
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.198.650.542
|% 9,99
|
|LMKDC
|26,06
|32.456.844
|% 9,96
|
|FMIZP
|331,00
|44.293.501
|% -6,56
|
|ARDYZ
|55,75
|162.137.807
|% -6,30
|
|SELEC
|57,20
|70.390.638
|% -6,23
|
|BNTAS
|12,07
|14.522.456
|% -5,56
|
|YONGA
|88,00
|769.120
|% -5,38
|
|EREGL
|46,64
|2.783.347.575
|% -0,68
|
|THYAO
|280,25
|1.581.759.562
|% 0,00
|
|PATEK
|109,50
|1.198.650.542
|% 9,99
|
|MIATK
|79,70
|1.116.094.887
|% 0,89
|
|REEDR
|67,95
|1.075.206.444
|% -2,79
|
|ZOREN
|5,49
|384.153.802
|% 2,04
|
|EREGL
|46,64
|2.783.347.575
|% -0,68
|
|EKGYO
|11,24
|547.566.447
|% -0,53
|
|HALKB
|15,60
|538.836.545
|% 1,56
|
|ISCTR
|11,13
|370.740.807
|% -0,36
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1800
|31,1837
|% 0,13
|
|Euro
|33,7851
|33,7901
|% -0,05
|
|Sterlin
|39,3140
|39,5111
|% -0,15
|
|Frank
|35,2413
|35,4536
|% -0,08
|
|Riyal
|8,2896
|8,3312
|% 0,13
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|884,70
|885,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,11
|929,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,33
|82,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,35
|2.028,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:43
daha fazla
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KRDMD, ALARK
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, OYAKC, PETKM
-
10:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 12 kaybederek (% -0.11 ) 8, 021
-
10:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LMKDC, YAYLA, BRKVY, EDATA, PATEK, FONET
-
10:58
HUNER, RALYH, PKENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında