***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2024 11:51
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258720
BIST
'
13:328.901
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -9,40
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:3232,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0861
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:3235,2820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1187
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:322.241,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,30
|Açılış
|: 2.241,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:30
|DMSAS
|6,37
|10.073.734
|% 107,49
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|TETMT
|15.062,50
|70.293.408
|% 9,99
|
|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|173.029.548
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,30
|162.003.890
|% -6,56
|
|THYAO
|273,00
|3.720.835.710
|% 0,37
|
|EREGL
|44,70
|1.911.541.094
|% 0,54
|
|LMKDC
|35,64
|1.885.868.866
|% 7,74
|
|JANTS
|275,25
|1.787.973.813
|% 8,37
|
|OBAMS
|50,75
|1.634.867.726
|% 3,57
|
|ISCTR
|10,51
|1.360.779.836
|% -0,85
|
|EKGYO
|10,74
|922.391.891
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,67
|148.985.352
|% -1,84
|
|LMKDC
|35,64
|1.885.868.866
|% 7,74
|
|YKBNK
|22,06
|1.145.040.326
|% -0,90
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1217
|32,1274
|% 0,27
|
|Euro
|35,1924
|35,2052
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,5270
|41,7351
|% -0,27
|
|Frank
|36,8491
|37,0338
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,00
|25,02
|% 0,66
|
|Platin
|936,29
|938,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.070,94
|1.072,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,70
|84,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,50
|2.170,73
|% 0,66
|