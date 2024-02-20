***VBTYZ* *ISGSY* *MARTI* *BORSK* *TATGD* *KCHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.02.2024 09:05
***VBTYZ******ISGSY******MARTI******BORSK******TATGD******KCHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KCHOL, BORSK, ISGSY, MARTI, TATGD, VBTYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250666
BIST
'
18:109.196
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
0
En Yüksek
0
18:1030,8837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0436
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
18:1033,2939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0113
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:102.005,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.005,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.006,74
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YONGA
|62,70
|2.271.347
|% 0,00
|
|YBTAS
|185.502,50
|10.504.655
|% 0,00
|
|KENT
|664,50
|8.139.705
|% 0,00
|
|KSTUR
|2.832,50
|10.364.170
|% 0,00
|
|SNKRN
|33,10
|2.082.201
|% 0,00
|
|YONGA
|62,70
|2.271.347
|% 0,00
|
|YBTAS
|185.502,50
|10.504.655
|% 0,00
|
|KENT
|664,50
|8.139.705
|% 0,00
|
|KSTUR
|2.832,50
|10.364.170
|% 0,00
|
|SNKRN
|33,10
|2.082.201
|% 0,00
|
|THYAO
|278,50
|12.089.486.971
|% 0,00
|
|TUPRS
|173,00
|8.706.501.528
|% 0,00
|
|EREGL
|48,32
|8.445.097.987
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,08
|4.382.994.495
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,40
|552.481.589
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8753
|30,8826
|% 0,14
|
|Euro
|33,2783
|33,2925
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,7482
|38,9426
|% 0,04
|
|Frank
|34,8424
|35,0523
|% 0,10
|
|Riyal
|8,2092
|8,2503
|% 0,13
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|897,62
|898,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,23
|950,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,48
|83,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,12
|2.020,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59CONSE
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 053 adet işlem
-
17:58ALMAD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 640, 393 adet işlem
-
17:57FZLGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 912, 857 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 141, 433.00 milyon TL de
-
17:56KERVT
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 447, 983 adet işlem