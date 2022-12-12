***VBTYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.12.2022 09:39
***VBTYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VBTYZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tayfun Yurdagül tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086534
BIST
15:335.200
En Yüksek
|Değişim
|: 3,89%
|| 194,61
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:3318,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:3319,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0629
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
15:331.074,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.074,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:31
|HUNER
|14,09
|75.878.457
|% 9,99
|
|POLTK
|1.272,60
|26.892.214
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.490.984
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|2.973.358
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.506.762
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,50
|112.032.356
|% -6,11
|
|IDEAS
|47,80
|59.745.580
|% -5,91
|
|MRGYO
|4,93
|70.259.329
|% -4,46
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,20
|7.780.661.595
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,22
|7.054.946.038
|% 2,79
|
|ASELS
|57,80
|5.099.044.305
|% 8,04
|
|YKBNK
|11,72
|3.950.884.047
|% 3,26
|
|KRDMD
|17,19
|3.663.128.219
|% 4,18
|
|EKGYO
|7,82
|3.603.032.344
|% 3,44
|
|YKBNK
|11,72
|3.950.884.047
|% 3,26
|
|SKBNK
|2,83
|940.553.876
|% 6,39
|
|ISCTR
|11,26
|3.189.906.254
|% 6,53
|
|TSKB
|4,27
|1.172.666.494
|% 7,83
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6316
|18,6542
|% 0,07
|
|Euro
|19,6891
|19,6987
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,8419
|22,9565
|% 0,27
|
|Frank
|19,9286
|20,0486
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9421
|4,9668
|% -0,00
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|7.212
|7.321
|-10,00
|
|Tam
|7.249
|7.295
|30,00
|
|Yarım
|3.510
|3.566
|14,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.783
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|-0,56
|
Seans Raporu
15:31
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15:45
MZHLD, GLCVY, DOHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:45
IDEAS, SEKUR, BRKSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında