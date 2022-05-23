***VBTYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
23.05.2022 11:03
***VBTYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBT YAZILIM A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Pay Tebliği Md 29/4 çerçevesinde hazırlanan 2. değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031671
BIST
11:142.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,55
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:1415,9524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0796
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:1416,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1673
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:14951,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,26
|Açılış
|: 952,61
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:12
|IMASM
|51,55
|6.952.451
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.384.033
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|11.980.265
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|SAYAS
|35,70
|29.893.133
|% 8,18
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|POLTK
|648,80
|10.842.150
|% -7,71
|
|ERSU
|3,99
|6.628.784
|% -6,99
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|MRGYO
|1,25
|10.473.933
|% -6,02
|
|THYAO
|42,84
|751.908.476
|% -0,05
|
|KARSN
|5,97
|599.404.824
|% 6,04
|
|GARAN
|16,40
|577.800.759
|% 0,92
|
|ASELS
|23,56
|545.087.534
|% 3,42
|
|SISE
|19,41
|412.311.834
|% -0,05
|
|SKBNK
|1,28
|225.497.478
|% 6,67
|
|KARSN
|5,97
|599.404.824
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,38
|339.729.804
|% 1,15
|
|TSKB
|1,98
|102.857.689
|% 2,59
|
|AKBNK
|8,13
|305.880.513
|% 1,12
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9476
|15,9554
|% 0,52
|
|Euro
|16,9531
|16,9745
|% 1,03
|
|Sterlin
|19,9737
|20,0739
|% 1,04
|
|Frank
|16,3574
|16,4559
|% 0,85
|
|Riyal
|4,2397
|4,2609
|% 0,50
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|10,91
|
|Altın Gr.
|950
|950
|7,54
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,22
|
Seans Raporu
11:12
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11:27FENER
Yüzde 4.01 oranında artışla 43.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 994, 653 adet işlem
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11:26PRKAB
Yüzde 7.00 oranında artışla 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 261, 254 adet işlem
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11:25ALARK
Yüzde 4.39 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 703, 460 adet işlem
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11:24XU100
Endeks 2, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 8, 511.00 milyon TL de
-
11:23SEYKM
Yüzde 6.21 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 004, 860 adet işlem