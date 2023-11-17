***VBTYZ* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***VBTYZ******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [VBTYZ]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduPITDönem04.11.2023 - 17.11.2023AçıklamalarVBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ.E) paylarında 04.11.2023 - 17.11.2023 döneminde likidite sağlayacılık kapsamında yapılan işlemleri gösteren tablo EK'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218761BIST