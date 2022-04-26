***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2022Tescil Tarihi20.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.04.2022-10563AçıklamalarŞirketimizin 24.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ. 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 20.04.2022 tarih ve 10563 No'lu Ticaret Sicil Gaztesinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024036BIST