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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.04.2022 18:34
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2022
Tescil Tarihi
20.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2022-10563
Açıklamalar

Şirketimizin 24.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ. 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 20.04.2022 tarih ve 10563 No'lu Ticaret Sicil Gaztesinde tescil ve ilan edilmiştir. 
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. 
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024036


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