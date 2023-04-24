***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.04.2023Tescil Tarihi18.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.04.2023 Tarih 10814AçıklamalarŞirketimizin 10.04.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ. 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 18.04.2023 tarih ve 10814 No'lu Ticaret Sicil Gaztesinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140572BIST