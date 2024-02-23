***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımı sürecinin sona ermesi ile birlikte Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 23.02.2024 tarihli ve 11029 sayılı Türkiye Ticaret Gazetesinde yayınlanmıştır.Tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.SaygılarımızlaBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 23/02/2024 23/02/2024 11029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251709BIST