***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme
23.02.2024 19:45
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımı sürecinin sona ermesi ile birlikte Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 23.02.2024 tarihli ve 11029 sayılı Türkiye Ticaret Gazetesinde yayınlanmıştır.
Tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 23/02/2024 23/02/2024 11029
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251709
BIST
'
18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0654
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0199
|Açılış
|: 33,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
18:052.034,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 17,94
|Açılış
|: 2.034,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.037,19
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
|
|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0448
|31,0530
|% 0,21
|
|Euro
|33,6430
|33,6585
|% 0,06
|
|Sterlin
|39,2565
|39,4534
|% 0,37
|
|Frank
|35,1179
|35,3295
|% 0,15
|
|Riyal
|8,2544
|8,2958
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,17
|988,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,55
|81,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,45
|2.038,77
|% 0,66
|