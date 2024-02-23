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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme

23.02.2024 19:45
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımı sürecinin sona ermesi ile birlikte Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 23.02.2024 tarihli ve 11029 sayılı Türkiye Ticaret Gazetesinde yayınlanmıştır.  
Tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır. 
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 23/02/2024 23/02/2024 11029



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251709


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