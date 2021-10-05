Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

05.10.2021 18:13



***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2021 04.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
VBT Europe AG
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım ve IT Danışmanlık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 CHF (İsviçre Frangı)
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.10.2021 Tarihine Kadar
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
--
Edinilen Payların Nominal Tutarı
51.000 CHF (İsviçre Frangı)
Beher Payın Alış Fiyatı
1 CHF (İsviçre Frangı)
Toplam Tutar
51.000 CHF (İsviçre Frangı)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,57
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz, İsviçre'de faaliyet gösteren Serrec AG ile (http://www.serrec.ch/) Avrupa'da faaliyet gösterecek VBT Europe'u (% 51 pay sahibi Şirketimiz, %49 pay sahibi Serrec AG olacak şekilde) kurmak konusunda ön anlaşmaya  varmış ve  söz konusu ön protokol 04.08.2021  tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu, VBT Europe (https://vbteurope.com/ )  ön protokolde yazıldığı şekilde % 51 VBT Yazılım AŞ, %49 Serrec AG olacak şekilde kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.  Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967121


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.372
Değişim :  -1,43% |  -19,96
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.392 En Düşük
1.372
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 15,84 3.866.623 % 10,00  
KERVN 0,88 4.181.380 % 10,00  
NUGYO 12,43 18.050.185 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.958.348 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.935.567 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8761 8,8818 % 0,15  
Euro 10,2636 10,2749 % -0,17  
Sterlin 12,0211 12,0814 % -0,18  
Frank 9,5292 9,5867 % 0,18  
Riyal 2,3601 2,3719 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 4,15  
Altın Gr. 503 503 1,78  
Cumhuriyet 3.330 3.381 26,00  
Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
Çeyrek 803 822 5,98  
Gümüş.Ons 22,62 22,66 0,00  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,00  
B. Petrol 81,11 81,11 -1,45  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru