***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2021 04.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/10/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıVBT Europe AGEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılım ve IT DanışmanlıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000 CHF (İsviçre Frangı)Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.10.2021 Tarihine KadarEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise Koşulları--Edinilen Payların Nominal Tutarı51.000 CHF (İsviçre Frangı)Beher Payın Alış Fiyatı1 CHF (İsviçre Frangı)Toplam Tutar51.000 CHF (İsviçre Frangı)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,57İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKuruluşKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, İsviçre'de faaliyet gösteren Serrec AG ile (http://www.serrec.ch/) Avrupa'da faaliyet gösterecek VBT Europe'u (% 51 pay sahibi Şirketimiz, %49 pay sahibi Serrec AG olacak şekilde) kurmak konusunda ön anlaşmaya varmış ve söz konusu ön protokol 04.08.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu, VBT Europe (https://vbteurope.com/ ) ön protokolde yazıldığı şekilde % 51 VBT Yazılım AŞ, %49 Serrec AG olacak şekilde kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967121BIST