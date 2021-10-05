***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
05.10.2021 18:13
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2021 04.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
VBT Europe AG
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım ve IT Danışmanlık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 CHF (İsviçre Frangı)
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.10.2021 Tarihine Kadar
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
--
Edinilen Payların Nominal Tutarı
51.000 CHF (İsviçre Frangı)
Beher Payın Alış Fiyatı
1 CHF (İsviçre Frangı)
Toplam Tutar
51.000 CHF (İsviçre Frangı)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,57
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz, İsviçre'de faaliyet gösteren Serrec AG ile (http://www.serrec.ch/) Avrupa'da faaliyet gösterecek VBT Europe'u (% 51 pay sahibi Şirketimiz, %49 pay sahibi Serrec AG olacak şekilde) kurmak konusunda ön anlaşmaya varmış ve söz konusu ön protokol 04.08.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu, VBT Europe (https://vbteurope.com/ ) ön protokolde yazıldığı şekilde % 51 VBT Yazılım AŞ, %49 Serrec AG olacak şekilde kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967121
BIST