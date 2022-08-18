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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

18.08.2022 22:32
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
KPAY ÖDEME TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Online Ödeme Sistemleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
150.000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.Eylül 2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
65.000
Beher Payın Alış Fiyatı
83,08
Toplam Tutar
5.400.000 (300.000 USD)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
30,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
30,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
30,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,99
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,59
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye Artışı İle Edinim
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/08/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerlemeye Gerek Görülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz, BDDK'nın 27 Nisan 2016 tarihli ve 6684 sayılı kararı  ile faaliyet izni verilen PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. nin özel entegratörü 
olarak faaliyetlerine devam etmekte olan KPAY Ödeme Teknolojileri A.Ş.
( Merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi N83 Kat:4 
Beykoz/İstanbul, web sayfası https://kpay.com.tr/ ) şirketinin % 30'nun 
300.000,00 USD'ye alınmasıyla ilgili  sözleşme imzalamıştır.
Alış bedeli olan 300.000,00 USD'nin şirketin sermayesine eklenmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.  Saygılarımızla 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056977


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HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
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Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.815 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.665 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,03 19,06 -0,50  
Gümüş Gr. 11,09 11,10 -0,26  
B. Petrol 96,11 96,11 -0,48  
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