***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKPAY ÖDEME TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOnline Ödeme SistemleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi150.000Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.Eylül 2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı65.000Beher Payın Alış Fiyatı83,08Toplam Tutar5.400.000 (300.000 USD)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)30,00Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)30,00Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)30,00Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,99İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,59Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSermaye Artışı İle EdinimKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/08/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerlemeye Gerek Görülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, BDDK'nın 27 Nisan 2016 tarihli ve 6684 sayılı kararı ile faaliyet izni verilen PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. nin özel entegratörüolarak faaliyetlerine devam etmekte olan KPAY Ödeme Teknolojileri A.Ş.( Merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi N83 Kat:4Beykoz/İstanbul, web sayfası https://kpay.com.tr/ ) şirketinin % 30'nun300.000,00 USD'ye alınmasıyla ilgili sözleşme imzalamıştır.Alış bedeli olan 300.000,00 USD'nin şirketin sermayesine eklenmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056977BIST