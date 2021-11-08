***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -525.158 1.034.552 7.877.781 9.486.816 27.873.991 27.873.991Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 -525.158 1.034.552 7.877.781 9.486.816 27.873.991 27.873.991Transferler740.300 8.746.516 -9.486.816Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)300.330 8.267.079 8.567.409 8.567.409Dönem Karı (Zararı)8.267.079 8.267.079 8.267.079Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)300.330 300.330 300.330Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -224.828 1.774.852 16.595.302 8.267.079 36.412.405 36.412.405Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308Düzeltmelerden Sonraki Tutar20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308Transferler15.080.346 -15.080.346Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)135.882 4.919 13.104.823 13.245.624 13.245.624Dönem Karı (Zararı)13.104.823 13.104.823 13.104.823Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)135.882 4.919 140.801 140.801Sermaye Arttırımı6.000.000 6.000.000 6.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)65.249.072 65.249.072 65.249.072Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması234.118 270.747 508.640 508.640Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 65.249.072 -177.310 4.919 2.008.970 21.946.395 13.104.823 128.140.644 128.140.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.756.186 -8.919.026Dönem Karı (Zararı)13.104.823 8.267.079Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.104.823 8.267.079Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.656.383 2.372.631Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27-28 2.167.435 958.182Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-28-35-36 -72.493Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -72.493Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 1.361.594 235.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 1.361.594 235.291Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35-38-39 -490.605 892.294Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -1.945.310 -147.003Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 1.454.705 1.099.958Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri35 0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -60.661Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25 0 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -517.923 59.027Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler135.882 300.330Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.517.392 -19.558.736Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -7.242.240 14.785.788İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 -16.460İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -7.242.240 14.802.248Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 337.659 -6.423.889İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 341.804 -6.406.809İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -4.145 -17.080Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler11 -624.000 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -624.000 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 -315.336 490.276Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -3.887.503 1.764.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -42.552.956 -23.784.526İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -42.552.956 -23.784.526Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 332.252 -78.456Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.432.750Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 -1.432.750Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 -2.160.586 -4.685.379İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.341 -3.225.260İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 -2.166.927 -1.460.119Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)19 -33.111 -33.111Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 -2.247.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22-23 -1.938.821 653.530Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -1.925.241 810.982Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23 -13.580 -157.452Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-43.756.186 -8.919.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.461.233 -3.210.095Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27-28 -18.461.233 -3.210.095Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -15.592.586 -734.493Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -2.868.647 -2.475.602Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.118.298 8.130.695Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri65.249.072 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri65.249.072 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri6.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 25.448.412 23.139.473Kredilerden Nakit Girişleri9 25.448.412 23.139.473Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -27.125.710 -14.285.417Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -27.125.710 -14.285.417Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.001 -336.293Ödenen Faiz39 -1.454.705 -1.099.958Alınan Faiz38 1.945.310 147.003Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)356.920 565.887YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.900.879 -3.998.426NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.900.879 -3.998.426DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.739.812 24.063.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ83.640.691 20.065.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 83.640.691 75.739.812Ticari Alacaklar10 14.216.883 7.165.775İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 14.216.883 7.165.775Diğer Alacaklar13 64.723 1.089.211İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 0 569.023İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 64.723 520.188Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11 5.428.188 4.804.188Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 5.428.188 4.804.188Stoklar16 4.662.995 4.347.659Peşin Ödenmiş Giderler18 14.822.873 10.645.420İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-18 294.873 243.960İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 14.528.000 10.401.460Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 36.130 0Diğer Dönen Varlıklar22 2.550.335 623.222İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 2.550.335 623.222ARA TOPLAM125.422.818 104.415.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR125.422.818 104.415.287DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar50.000Diğer Alacaklar6-13 492.464 2.500İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 30.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 462.174 2.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25 74.458 18.786Maddi Duran Varlıklar27 16.746.814 1.814.359Binalar27 4.471.781 290.224Taşıtlar27 1.297.319 642.805Mobilya ve Demirbaşlar27 1.505.602 796.274Özel Maliyetler27 1.145.856 85.056Yapılmakta Olan Yatırımlar27 8.326.256Kullanım Hakkı Varlıkları29 81.310 587.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 17.703.356 16.117.052Lisanslar28 7.605 9.822Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri28 17.695.751 16.107.230Peşin Ödenmiş Giderler18 1.354.871 1.630.625İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 1.354.871 1.630.625TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.503.273 20.171.054TOPLAM VARLIKLAR161.926.091 124.586.341KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 2.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 2.000.000 0Banka Kredileri9 2.000.000 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 2.772.770 5.201.303İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 2.772.770 5.201.303Banka Kredileri9 2.656.392 4.858.033Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 116.378 343.270Diğer Finansal Yükümlülükler9 132.134 60.521Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler132.134 60.521Ticari Borçlar10 4.761.551 47.286.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 4.761.551 47.286.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.326.325 992.240Diğer Borçlar13 896.408 3.016.839İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-13 82.051 75.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 814.357 2.941.129Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 12.719.790 13.291.024Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 12.719.790 13.291.024Devlet Teşvik ve Yardımları19 44.148 44.148Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 709.111 1.193.063Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.275.696 865.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.275.696 865.854Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 0 13.580İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 0 13.580ARA TOPLAM26.637.933 71.965.203TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.637.933 71.965.203UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.787.962 4.565.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.787.962 4.565.189Banka Kredileri9 2.620.604 4.096.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 167.358 468.928Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 182.907 1.044.423Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 182.907 1.044.423Devlet Teşvik ve Yardımları19 165.555 198.666Uzun Vadeli Karşılıklar30 3.281.545 2.499.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 3.281.545 2.499.646Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42 729.545 1.175.906TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.147.514 9.483.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.785.447 81.449.033ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 128.140.644 43.137.308Ödenmiş Sermaye31 26.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları31 3.775 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 65.249.072 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 -177.310 -313.192Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 -177.310 -313.192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 -177.310 -313.192Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 4.919 0Yabancı Para Çevrim Farkları31 4.919Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 2.008.970 1.774.852Yasal Yedekler31 2.008.970 1.774.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 21.946.395 6.595.302Net Dönem Karı veya Zararı43 13.104.823 15.080.346TOPLAM ÖZKAYNAKLAR128.140.644 43.137.308TOPLAM KAYNAKLAR161.926.091 124.586.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 76.977.698 52.994.962 20.267.686 14.247.634Satışların Maliyeti32 -54.063.540 -42.646.110 -12.755.684 -11.171.259TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.914.158 10.348.852 7.512.002 3.076.375BRÜT KAR (ZARAR)22.914.158 10.348.852 7.512.002 3.076.375Genel Yönetim Giderleri33 -4.292.150 -2.693.481 -1.814.818 -1.104.382Pazarlama Giderleri33 -534.979 -41.869 -172.625 -7.247Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -10.895.600 -6.032.616 -3.711.492 -1.937.593Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 2.256.291 4.214.512 93.343 1.779.504Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -4.155.329 -603.500 -622.517 -163.520ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.292.391 5.191.898 1.283.893 1.643.137Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 0 4.257 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 45.672 6.348 15.759 6.348FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.338.063 5.202.503 1.299.652 1.649.485Finansman Gelirleri38 10.040.214 5.118.268 5.119.905 2.442.215Finansman Giderleri39 -1.581.347 -1.384.866 -638.199 -596.469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.796.930 8.935.905 5.781.358 3.495.231Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-692.107 -668.826 -301.655 -184.034Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -1.172.439 -172.479 -1.111.120 -172.479Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 480.332 -496.347 809.465 -11.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.104.823 8.267.079 5.479.703 3.311.197DÖNEM KARI (ZARARI)13.104.823 8.267.079 5.479.703 3.311.197Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.104.823 8.267.079 5.479.703 3.311.197Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,50000000 0,83000000 0,55000000 0,33000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar135.882 300.330 -199.975 -35.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler135.882 300.330 -199.975 -35.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi41 135.882 300.330 -199.975 -35.446Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.919 0 4.919Yabancı Para Çevrim Farkları4.919 0 4.919Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)4.919 4.919DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.801 300.330 -195.056 -35.446TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.245.624 8.567.409 5.284.647 3.275.751Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.245.624 8.567.409 5.284.647 3.275.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975969BIST