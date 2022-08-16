***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:28
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308
Transferler
15.080.346 -15.080.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
335.857 7.625.120 7.960.977 7.960.977
Dönem Karı (Zararı)
7.625.120 7.625.120 7.625.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
335.857 335.857
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
165.398 339.466 508.639 508.639
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -9.955.039 65.190.632 -297.659 286.829 11.729.891 12.281.894 34.146.203 139.382.751 139.382.751
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.000.000 -9.955.039 65.190.632 -297.659 286.829 11.729.891 12.281.894 34.146.203 139.382.751 139.382.751
Transferler
3.264.199 30.882.004 -34.146.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-248.515 130.976 26.435.049 26.317.510 -111.633 26.205.877
Dönem Karı (Zararı)
26.435.049 26.435.049 -87.207 26.347.842
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-248.515 130.976 -117.539 -24.426 -141.965
Kar Payları
-13.000.000 -13.000.000 -13.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
8.182.071 8.182.071
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-73.719 814.421 740.702 740.702
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -9.955.039 65.190.632 -546.174 417.805 14.920.371 30.978.319 26.435.049 153.440.963 8.070.438 161.511.401
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.376.199 -49.733.163
Dönem Karı (Zararı)
26.347.842 7.625.120
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.347.842 7.625.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.777.796 1.779.315
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28 3.332.805 1.407.026
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-28-35-36 1.294.356 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.294.356 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 3.866.033 1.180.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 3.866.033 1.180.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 -4.045.865 177.412
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -5.498.491 -662.906
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 1.452.626 840.318
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
41 -903.037 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
41 -903.037 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 -722.912 -43.117
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25 -722.912 -43.117
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
204.931 -1.446.734
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-248.515 503.785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-158.501.837 -59.137.598
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.000.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -40.336.789 1.922.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -40.336.789 1.922.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.735.558 865.985
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.413.111 569.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -322.447 296.962
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
1.871.988 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 1.871.988 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 10.832.202 -9.118.547
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -4.345.499 -2.452.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -110.353.310 -39.019.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 76.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -110.353.310 -39.095.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.721.765 242.229
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.837.787 -6.216.100
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 2.837.787 -6.216.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 351.590 -2.217.821
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.816.493 46.931
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -3.464.903 -2.264.752
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 443.197 -22.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -8.789.210 -3.121.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -3.735.839 -3.108.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 -5.053.371 -13.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-129.376.199 -49.733.163
Ödenen Temettüler
-13.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.465.738 -4.196.555
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-8.014.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.658 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 142.658 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -5.594.376 -4.196.555
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -3.682.916 -2.243.594
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -1.911.460 -1.952.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.551.427 218.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000 16.480.876
Kredilerden Nakit Girişleri
9 250.000 16.480.876
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.319.015 -15.919.660
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.319.015 -15.919.660
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-664.435 -223.514
Ödenen Faiz
39 -1.452.626 -840.318
Alınan Faiz
38 5.498.491 662.906
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
239.012 58.335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.290.510 -53.711.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.290.510 -53.711.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
224.819.836 75.739.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.529.326 22.028.719
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 71.529.326 224.819.836
Finansal Yatırımlar
8 10.888.960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 10.888.960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8 10.888.960
Ticari Alacaklar
10 57.645.666 18.735.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 57.645.666 18.735.970
Diğer Alacaklar
13 604.224 21.777
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 260.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 344.224 21.777
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.871.988
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 1.871.988
Stoklar
16 5.498.049 16.330.251
Peşin Ödenmiş Giderler
18 31.103.977 30.052.014
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 408.801 233.634
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 30.695.176 29.818.380
Diğer Dönen Varlıklar
22 3.741.658 5.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 3.741.658 5.819
ARA TOPLAM
181.011.860 291.837.655
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
181.011.860 291.837.655
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
459.673 509.673
Diğer Alacaklar
13 4.180.703 2.027.592
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 4.178.203 2.025.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 2.500 2.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
25 9.477.397 8.371.052
Maddi Duran Varlıklar
27 20.097.132 17.350.351
Binalar
27 4.404.338 4.449.300
Tesis, Makine ve Cihazlar
27 2.318.927 1.225.382
Taşıtlar
27 7.077.318 7.909.943
Mobilya ve Demirbaşlar
27 4.018.170 1.704.950
Özel Maliyetler
27 2.278.379 2.060.776
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 3.233.965 279.082
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 46.302.479 19.274.756
Şerefiye
28 14.371.210
Lisanslar
28 5.387 6.865
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 31.925.882 19.267.891
Peşin Ödenmiş Giderler
18 6.225.803 2.932.267
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 6.225.803 2.932.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.977.152 50.744.773
TOPLAM VARLIKLAR
270.989.012 342.582.428
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.311.226 2.461.120
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.311.226 2.461.120
Banka Kredileri
9 2.587.814 2.416.236
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 723.412 44.884
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 261.150 139.987
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 261.150 139.987
Ticari Borçlar
10 16.558.296 126.911.606
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.558.296 126.911.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.252.873 1.531.108
Diğer Borçlar
13 18.229.965 6.898.375
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 14.943.298 146.805
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 3.286.667 6.751.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 37.475.065 44.857.011
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 37.475.065 44.857.011
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 202.458 44.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.073.569 3.917.565
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 3.544.658 9.138.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 3.208.500 1.545.843
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 336.158 7.592.905
ARA TOPLAM
86.909.260 195.899.668
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.909.260 195.899.668
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 5.674.459 2.351.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.674.459 2.351.276
Banka Kredileri
9 2.788.246 2.007.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.886.213 343.313
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 10.607.009 387.276
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 10.607.009 387.276
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 439.405 154.518
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 5.477.635 3.274.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 5.477.635 3.274.259
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
369.843 1.132.680
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.568.351 7.300.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.477.611 203.199.677
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 153.440.963 139.382.751
Ödenmiş Sermaye
31 26.000.000 26.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
31 -9.955.039 -9.955.039
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 65.190.632 65.190.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -546.174 -297.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -546.174 -297.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -546.174 -297.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 417.805 286.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
31 417.805 286.829
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 14.920.371 11.729.891
Yasal Yedekler
31 4.676.001 1.774.852
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
31 9.955.039 9.955.039
Girişim Sermayesi Fonu
31 289.331
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 30.978.319 12.281.894
Net Dönem Karı veya Zararı
43 26.435.049 34.146.203
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.070.438
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.511.401 139.382.751
TOPLAM KAYNAKLAR
270.989.012 342.582.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
32 208.497.533 56.710.012 140.853.932 24.406.511
Satışların Maliyeti
32 -163.882.795 -41.307.856 -114.502.945 -14.793.234
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.614.738 15.402.156 26.350.987 9.613.277
BRÜT KAR (ZARAR)
44.614.738 15.402.156 26.350.987 9.613.277
Genel Yönetim Giderleri
33 -6.972.559 -2.477.332 -4.163.369 -1.403.181
Pazarlama Giderleri
33 -228.366 -362.354 -64.085 -144.536
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -15.047.353 -7.184.108 -8.504.214 -3.474.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 9.912.211 2.162.948 8.162.897 1.163.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -16.626.224 -3.532.812 -12.119.381 -1.021.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.652.447 4.008.498 9.662.835 4.733.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 1.153.249 0 1.153.249 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 -893.655 29.913 -571.613 33.088
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.912.041 4.038.411 10.244.471 4.766.274
Finansman Gelirleri
38 17.354.803 4.920.309 9.719.177 931.792
Finansman Giderleri
39 -2.184.950 -943.148 -1.437.252 -456.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.081.894 8.015.572 18.526.396 5.241.891
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.734.052 -390.452 -3.045.212 -688.642
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -4.940.856 -61.319 -3.849.025 316.704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 206.804 -329.133 803.813 -1.005.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.347.842 7.625.120 15.481.184 4.553.249
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.347.842 7.625.120 15.481.184 4.553.249
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-87.207 0 -87.207 0
Ana Ortaklık Payları
26.435.049 7.625.120 15.568.391 4.553.249
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 43 1,02000000 0,38000000 0,60000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-272.941 335.857 -880.651 -146.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-272.941 335.857 -880.651 -146.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
41 -272.941 335.857 -880.651 -146.079
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
130.976 0 146.942
Yabancı Para Çevrim Farkları
130.976 0 146.942
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.965 335.857 -733.709 -146.079
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.205.877 7.960.977 14.747.475 4.407.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-111.633 0 -111.633 0
Ana Ortaklık Payları
26.317.510 7.960.977 14.859.108 4.407.170
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056027
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