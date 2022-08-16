***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308Transferler15.080.346 -15.080.346Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)335.857 7.625.120 7.960.977 7.960.977Dönem Karı (Zararı)7.625.120 7.625.120 7.625.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)335.857 335.857Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması165.398 339.466 508.639 508.639Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.000.000 -9.955.039 65.190.632 -297.659 286.829 11.729.891 12.281.894 34.146.203 139.382.751 139.382.751Düzeltmelerden Sonraki Tutar26.000.000 -9.955.039 65.190.632 -297.659 286.829 11.729.891 12.281.894 34.146.203 139.382.751 139.382.751Transferler3.264.199 30.882.004 -34.146.203Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-248.515 130.976 26.435.049 26.317.510 -111.633 26.205.877Dönem Karı (Zararı)26.435.049 26.435.049 -87.207 26.347.842Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-248.515 130.976 -117.539 -24.426 -141.965Kar Payları-13.000.000 -13.000.000 -13.000.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması8.182.071 8.182.071Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-73.719 814.421 740.702 740.702Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 -9.955.039 65.190.632 -546.174 417.805 14.920.371 30.978.319 26.435.049 153.440.963 8.070.438 161.511.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.376.199 -49.733.163Dönem Karı (Zararı)26.347.842 7.625.120Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.347.842 7.625.120Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.777.796 1.779.315Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27-28 3.332.805 1.407.026Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-28-35-36 1.294.356 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.294.356 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 3.866.033 1.180.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 3.866.033 1.180.943Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38-39 -4.045.865 177.412Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -5.498.491 -662.906Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 1.452.626 840.318Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler41 -903.037 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler41 -903.037 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25 -722.912 -43.117İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25 -722.912 -43.117Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler204.931 -1.446.734Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-248.515 503.785İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-158.501.837 -59.137.598Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.000.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -40.336.789 1.922.283İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -40.336.789 1.922.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.735.558 865.985İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.413.111 569.023İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -322.447 296.962Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler1.871.988 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 1.871.988 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 10.832.202 -9.118.547Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -4.345.499 -2.452.378Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -110.353.310 -39.019.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 76.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -110.353.310 -39.095.937Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 1.721.765 242.229Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11 2.837.787 -6.216.100Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 2.837.787 -6.216.100Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 351.590 -2.217.821İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.816.493 46.931İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 -3.464.903 -2.264.752Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)19 443.197 -22.074İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22-23 -8.789.210 -3.121.886Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -3.735.839 -3.108.306Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23 -5.053.371 -13.580Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-129.376.199 -49.733.163Ödenen Temettüler-13.000.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.465.738 -4.196.555İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-8.014.020Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri142.658 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 142.658 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27-28 -5.594.376 -4.196.555Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -3.682.916 -2.243.594Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -1.911.460 -1.952.961FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.551.427 218.625Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri250.000 16.480.876Kredilerden Nakit Girişleri9 250.000 16.480.876Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.319.015 -15.919.660Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.319.015 -15.919.660Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-664.435 -223.514Ödenen Faiz39 -1.452.626 -840.318Alınan Faiz38 5.498.491 662.906Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)239.012 58.335YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-153.290.510 -53.711.093NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-153.290.510 -53.711.093DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ224.819.836 75.739.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.529.326 22.028.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 71.529.326 224.819.836Finansal Yatırımlar8 10.888.960Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8 10.888.960Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar8 10.888.960Ticari Alacaklar10 57.645.666 18.735.970İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 57.645.666 18.735.970Diğer Alacaklar13 604.224 21.777İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 260.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 344.224 21.777Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.871.988Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 1.871.988Stoklar16 5.498.049 16.330.251Peşin Ödenmiş Giderler18 31.103.977 30.052.014İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-18 408.801 233.634İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 30.695.176 29.818.380Diğer Dönen Varlıklar22 3.741.658 5.819İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 3.741.658 5.819ARA TOPLAM181.011.860 291.837.655TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR181.011.860 291.837.655DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar459.673 509.673Diğer Alacaklar13 4.180.703 2.027.592İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13 4.178.203 2.025.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 2.500 2.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25 9.477.397 8.371.052Maddi Duran Varlıklar27 20.097.132 17.350.351Binalar27 4.404.338 4.449.300Tesis, Makine ve Cihazlar27 2.318.927 1.225.382Taşıtlar27 7.077.318 7.909.943Mobilya ve Demirbaşlar27 4.018.170 1.704.950Özel Maliyetler27 2.278.379 2.060.776Kullanım Hakkı Varlıkları29 3.233.965 279.082Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 46.302.479 19.274.756Şerefiye28 14.371.210Lisanslar28 5.387 6.865Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri28 31.925.882 19.267.891Peşin Ödenmiş Giderler18 6.225.803 2.932.267İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 6.225.803 2.932.267TOPLAM DURAN VARLIKLAR89.977.152 50.744.773TOPLAM VARLIKLAR270.989.012 342.582.428KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 3.311.226 2.461.120İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 3.311.226 2.461.120Banka Kredileri9 2.587.814 2.416.236Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 723.412 44.884Diğer Finansal Yükümlülükler9 261.150 139.987Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9 261.150 139.987Ticari Borçlar10 16.558.296 126.911.606İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 16.558.296 126.911.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 3.252.873 1.531.108Diğer Borçlar13 18.229.965 6.898.375İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-13 14.943.298 146.805İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 3.286.667 6.751.570Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 37.475.065 44.857.011Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 37.475.065 44.857.011Devlet Teşvik ve Yardımları19 202.458 44.148Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 4.073.569 3.917.565Kısa Vadeli Karşılıklar30 3.544.658 9.138.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 3.208.500 1.545.843Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 336.158 7.592.905ARA TOPLAM86.909.260 195.899.668TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.909.260 195.899.668UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 5.674.459 2.351.276İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.674.459 2.351.276Banka Kredileri9 2.788.246 2.007.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.886.213 343.313Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 10.607.009 387.276Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 10.607.009 387.276Devlet Teşvik ve Yardımları19 439.405 154.518Uzun Vadeli Karşılıklar30 5.477.635 3.274.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 5.477.635 3.274.259Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü369.843 1.132.680TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.568.351 7.300.009TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER109.477.611 203.199.677ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 153.440.963 139.382.751Ödenmiş Sermaye31 26.000.000 26.000.000Geri Alınmış Paylar (-)31 -9.955.039 -9.955.039Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 65.190.632 65.190.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 -546.174 -297.659Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 -546.174 -297.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 -546.174 -297.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 417.805 286.829Yabancı Para Çevrim Farkları31 417.805 286.829Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 14.920.371 11.729.891Yasal Yedekler31 4.676.001 1.774.852Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler31 9.955.039 9.955.039Girişim Sermayesi Fonu31 289.331Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 30.978.319 12.281.894Net Dönem Karı veya Zararı43 26.435.049 34.146.203Kontrol Gücü Olmayan Paylar8.070.438TOPLAM ÖZKAYNAKLAR161.511.401 139.382.751TOPLAM KAYNAKLAR270.989.012 342.582.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 208.497.533 56.710.012 140.853.932 24.406.511Satışların Maliyeti32 -163.882.795 -41.307.856 -114.502.945 -14.793.234TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.614.738 15.402.156 26.350.987 9.613.277BRÜT KAR (ZARAR)44.614.738 15.402.156 26.350.987 9.613.277Genel Yönetim Giderleri33 -6.972.559 -2.477.332 -4.163.369 -1.403.181Pazarlama Giderleri33 -228.366 -362.354 -64.085 -144.536Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -15.047.353 -7.184.108 -8.504.214 -3.474.318Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 9.912.211 2.162.948 8.162.897 1.163.076Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -16.626.224 -3.532.812 -12.119.381 -1.021.132ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.652.447 4.008.498 9.662.835 4.733.186Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 1.153.249 0 1.153.249 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 -893.655 29.913 -571.613 33.088FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.912.041 4.038.411 10.244.471 4.766.274Finansman Gelirleri38 17.354.803 4.920.309 9.719.177 931.792Finansman Giderleri39 -2.184.950 -943.148 -1.437.252 -456.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.081.894 8.015.572 18.526.396 5.241.891Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.734.052 -390.452 -3.045.212 -688.642Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -4.940.856 -61.319 -3.849.025 316.704Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 206.804 -329.133 803.813 -1.005.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.347.842 7.625.120 15.481.184 4.553.249DÖNEM KARI (ZARARI)26.347.842 7.625.120 15.481.184 4.553.249Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-87.207 0 -87.207 0Ana Ortaklık Payları26.435.049 7.625.120 15.568.391 4.553.249Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 43 1,02000000 0,38000000 0,60000000 0,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-272.941 335.857 -880.651 -146.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-272.941 335.857 -880.651 -146.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi41 -272.941 335.857 -880.651 -146.079Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar130.976 0 146.942Yabancı Para Çevrim Farkları130.976 0 146.942DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-141.965 335.857 -733.709 -146.079TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.205.877 7.960.977 14.747.475 4.407.170Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-111.633 0 -111.633 0Ana Ortaklık Payları26.317.510 7.960.977 14.859.108 4.407.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056027BIST