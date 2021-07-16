***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kar Dağıtım Politikası ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951452BIST