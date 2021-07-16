***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
16.07.2021 10:34
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951452
BIST
11:141.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.367
11:148,5036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0608
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4969
11:1410,0806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0560
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0661
11:14499,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,52
|Açılış
|: 499,55
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,46
BIST En Aktif Hisseler11:14
|KARYE
|8,80
|77.846.424
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|28.145.815
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.450.999
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|67.643.846
|% 9,97
|
|SELVA
|7,44
|15.242.602
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|DOCO
|679,00
|14.792.742
|% -3,48
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|KRTEK
|8,09
|16.472.257
|% -3,35
|
|KRONT
|54,50
|8.543.099
|% -3,11
|
|SASA
|32,02
|512.874.724
|% 2,76
|
|GARAN
|8,45
|203.472.578
|% 0,24
|
|THYAO
|13,20
|159.147.265
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,21
|104.175.217
|% -0,83
|
|ARCLK
|33,34
|90.454.763
|% 1,96
|
|GARAN
|8,45
|203.472.578
|% 0,24
|
|SKBNK
|1,05
|25.000.690
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,31
|50.599.874
|% -0,43
|
|EDIP
|4,19
|67.643.846
|% 9,97
|
|SASA
|32,02
|512.874.724
|% 2,76
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5018
|8,5036
|% -0,71
|
|Euro
|10,0732
|10,0806
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,7535
|11,8124
|% -0,51
|
|Frank
|9,2313
|9,2869
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2660
|2,2774
|% -0,52
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,29
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|-0,08
|
Seans Raporu
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11:27
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