***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.02.2022 16:35
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.02.2022 tarih ve E-18454353-100.06-6415 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998946
BIST
13:082.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.988
13:0813,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1119
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
13:0815,3467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1057
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
13:08787,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,20
|Açılış
|: 787,93
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler13:06
|PKENT
|369,20
|32.025.364
|% 9,98
|
|SERVE
|17,17
|443.152
|% 9,09
|
|YEOTK
|68,10
|104.905.110
|% 7,50
|
|PARSN
|38,48
|80.972.473
|% 7,49
|
|GARFA
|13,94
|2.946.082
|% 7,31
|
|ORCAY
|57,25
|29.277.949
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|6.996.029
|% -9,97
|
|KAPLM
|52,65
|7.273.122
|% -6,15
|
|EUKYO
|4,77
|2.811.527
|% -5,17
|
|MMCAS
|2,85
|113.874
|% -5,00
|
|THYAO
|28,08
|1.538.098.007
|% 1,01
|
|GARAN
|12,05
|1.015.744.082
|% -1,95
|
|YKBNK
|4,22
|918.316.922
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,64
|668.514.134
|% -0,51
|
|AKBNK
|7,96
|492.619.068
|% -1,97
|
|YKBNK
|4,22
|918.316.922
|% -2,54
|
|TSKB
|1,58
|198.916.802
|% -1,86
|
|GARAN
|12,05
|1.015.744.082
|% -1,95
|
|AKBNK
|7,96
|492.619.068
|% -1,97
|
|KRDMD
|11,64
|668.514.134
|% -0,51
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5774
|13,5793
|% 0,78
|
|Euro
|15,3311
|15,3460
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,3668
|18,4589
|% 0,74
|
|Frank
|14,6715
|14,7599
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6105
|3,6286
|% 0,83
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,46
|
|Altın Gr.
|788
|788
|5,02
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|1,00
|
|Tam
|5.205
|5.337
|7,62
|
|Yarım
|2.516
|2.582
|3,68
|
|Çeyrek
|1.262
|1.291
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|-0,01
|
|B. Petrol
|88,68
|88,68
|-0,79
|