***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.07.2023 15:31
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18639 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174964
BIST
'
16:346.590
En Düşük
|Değişim
|: -1,57%
|| -105,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
16:3426,9200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0218
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
16:3429,7283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0187
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6856
16:341.696,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.695,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler16:34
|BIENY
|57,75
|1.721.781.585
|% 10,00
|
|ADEL
|298,10
|194.650.606
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|460.413.710
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|59.717.369
|% 10,00
|
|ISATR
|385.100,00
|385.100
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.821.081
|% -10,00
|
|KONTR
|201,00
|2.431.885.433
|% -9,99
|
|BURCE
|172,30
|120.502.317
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|1.526.322.749
|% -9,96
|
|EUPWR
|173,30
|5.436.462.485
|% -9,88
|
|ASTOR
|101,30
|11.430.422.271
|% -5,06
|
|THYAO
|219,70
|9.387.228.378
|% -0,95
|
|ASELS
|71,55
|5.717.133.464
|% 1,78
|
|EUPWR
|173,30
|5.436.462.485
|% -9,88
|
|EREGL
|37,42
|4.433.607.662
|% -1,42
|
|ZOREN
|4,04
|1.220.284.463
|% -6,91
|
|YKBNK
|13,20
|3.392.609.708
|% 3,29
|
|EKGYO
|8,22
|1.661.262.210
|% -0,60
|
|ODAS
|9,98
|1.973.048.943
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,90
|4.257.472.831
|% 0,17
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9082
|26,9200
|% -0,08
|
|Euro
|29,7140
|29,7283
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,4179
|34,5905
|% -0,21
|
|Frank
|30,8589
|31,0448
|% -0,16
|
|Riyal
|7,1566
|7,1925
|% -0,23
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|3,85
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|11.303
|11.474
|-52,00
|
|Tam
|11.052
|11.150
|-4,00
|
|Yarım
|5.517
|5.601
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.800
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|21,28
|21,30
|0,16
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|-0,21
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -83, 58 kaybederek (% -1.40 ) 5, 883
-
16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, OYAYO, ZEDUR, INTEM, ISKUR, BIENY, MAKIM, TSPOR, ADEL, AZTEK
-
16:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KONTR, EUYO, YEOTK, BURCE
-
16:49
TMSN, CUSAN, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:49
BAGFS, ALMAD, ODAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında