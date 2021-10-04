***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, İsviçre'de faaliyet gösteren Serrec AG ile (http://www.serrec.ch/) Avrupa'da faaliyet gösterecek VBT Europe'u (% 51 pay sahibi Şirketimiz, %49 pay sahibi Serrec AG olacak şekilde) kurmak konusunda ön anlaşmaya varmış ve söz konusu ön protokol 04.08.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu, VBT Europe (https://vbteurope.com/ ) ön protokolde yazıldığı şekilde % 51 VBT Yazılım AŞ, %49 Serrec AG olacak şekilde kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966593BIST