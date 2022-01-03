***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2022 18:42
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.01.2022 tarihli ve 2022/02 sayılı toplantısı sonucunda
Şirketimiz Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 03.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere IBM'den transfer edilen Sayın Taner YILDIRIM'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunu duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988262
BIST
10:191.959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 32,19
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.960
En Düşük
1.940
10:1913,2215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1532
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1914,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1792
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:19767,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 8,98
|Açılış
|: 767,98
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:19
|CRFSA
|46,22
|3.343.786
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|32.545.694
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|TSPOR
|7,18
|143.584.592
|% 7,81
|
|MARKA
|4,94
|2.407.672
|% 6,70
|
|NIBAS
|13,10
|6.616.811
|% -3,68
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|KZBGY
|29,80
|2.990.090
|% -2,93
|
|BAGFS
|17,20
|16.625.513
|% -2,82
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|THYAO
|22,40
|384.428.104
|% 2,56
|
|EREGL
|29,86
|322.813.655
|% 2,12
|
|GARAN
|11,56
|270.213.210
|% 0,87
|
|SISE
|14,22
|212.216.268
|% 2,60
|
|KRDMD
|9,71
|188.817.791
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,24
|95.021.439
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,51
|124.488.473
|% 1,45
|
|GARAN
|11,56
|270.213.210
|% 0,87
|
|TSPOR
|7,18
|143.584.592
|% 7,81
|
|KRDMD
|9,71
|188.817.791
|% 2,64
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2199
|13,2215
|% 1,17
|
|Euro
|14,9191
|14,9810
|% 1,21
|
|Sterlin
|17,7551
|17,8442
|% 0,90
|
|Frank
|14,3376
|14,4240
|% 0,98
|
|Riyal
|3,5110
|3,5287
|% 0,94
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,84
|
|Altın Gr.
|767
|767
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,68
|0,03
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|0,11
|
Seans Raporu
10:19
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10:34XU100
Endeks 1, 957 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 3, 763.00 milyon TL de
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10:32IHEVA
Yüzde 4.85 oranında artışla 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 337, 019 adet işlem
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, AKBNK, EKGYO
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TOASO, TKFEN