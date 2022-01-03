***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.01.2022 tarihli ve 2022/02 sayılı toplantısı sonucundaŞirketimiz Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 03.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere IBM'den transfer edilen Sayın Taner YILDIRIM'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunu duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988262BIST