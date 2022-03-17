***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 19:07
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.03.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı toplantısı sonucunda
Şirketimiz Kurumsal Çözümler Direktörlüğü görevine 17.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Akbank'da "Ana Bilgisayar Sistemleri Müdürü" olarak görev yapan Sayın Ergun Özel'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunu duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011222
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0949
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2509
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4224
En Düşük
16,0709
18:05920,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 15,88
|Açılış
|: 920,56
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|49.649.576
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.400.795
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.319.017
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|2.054.971
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.048.910
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.556.473
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|25.291.733
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|10.269.343
|% -3,93
|
|MEPET
|2,47
|8.788.069
|% -3,52
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6987
|14,7104
|% 0,65
|
|Euro
|16,3651
|16,4014
|% 1,55
|
|Sterlin
|19,3460
|19,4430
|% 1,04
|
|Frank
|15,7051
|15,7997
|% 1,58
|
|Riyal
|3,9172
|3,9369
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|14,97
|
|Altın Gr.
|922
|922
|17,35
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|0,27
|
|B. Petrol
|107
|107
|8,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem