***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 18:45
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarihli ve 2022/16 sayılı toplantısı sonucunda
Şirketimiz Kurumsal Çözümler Direktörlüğü görevine 04.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Halkbank'da "Ana Sistemler Bölüm Müdürü" olarak görev yapan Sayın Ayhan Yalkut'un atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunu duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015673
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0105
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0861
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1075
18:05911,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,75
|Açılış
|: 911,90
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6782
|14,6940
|% 0,07
|
|Euro
|16,1071
|16,1318
|% -0,53
|
|Sterlin
|19,2091
|19,3055
|% 0,06
|
|Frank
|15,7940
|15,8892
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,90
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,71
|
Seans Raporu
18:05
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