***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz VBT Yazılım A.Ş. ticari faaliyetlerini genişletme amacıyla Konya ili Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Gürbulut Sokak N67 Bina adı : (Konya Teknokent İdare ve inkübasyon Binası Safir Panorama G-H Blok )Kat No : H 2. Kat Ofis N H-242 Selçuklu / Konya adresinde bir şube açılmasına karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186593BIST