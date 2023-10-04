***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBT Yazılım A.Ş. olarak halka açık kısımdaki ortaklarımızın likiditasyon sorunlarını çözmek, pay tahtasında derinliği sağlamak ve kurumsal yatırımcı ilgisini artırmak için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda likidite sağlayıcılık uygulamaları çerçevesinde "Piramit Menkul Kıymetler A.Ş." ile Likidite Sağlayıcı olarak anlaşma yapılmıştır. Likidite işlemlerine, Borsa İstanbul A.Ş.'nin iznini takiben başlanması planlanmaktadır.Likidite Sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirecek münhasır yatırım kuruluşu olarak seçilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, nezdinde Şirketimiz adına açılan "likidite sağlayıcılığı müşteri hesabı" üzerinden mevzuata uygun olarak işlem yapılacaktır.Likidite sağlayıcılık faaliyeti, kapsam dahilindeki sermaye piyasası araçlarının likiditesini, dolayısıyla bu araçların işlem görme kabiliyetini artırmaya yönelik isteğe bağlı bir faaliyet olup, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir faaliyet değildir. Likidite sağlayıcı, görevlendirildiği sermaye piyasası aracında kendi namına Şirketimiz hesabına alım /satım emirleri ileterek, gerekli gördüğü zamanlarda likiditeye katkı sağlayacaktır.Likidite sağlayıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği işlem miktarını, hacmini ve işlemleri pay bazında alış ve satış olarak, iki haftada bir izleyen haftanın en geç ikinci işlem günü mevzuatta belirlenen formata uygun olarak KAP'ta ilan edecektir.Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199699BIST