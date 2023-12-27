***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 21:40
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortağımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Birol Başaran'dan gelen özel durum açıklaması aşağıda yer almaktadır:
"Bugün MKK tarafından VBT Yazılım A. Ş. Paylarına ilişkin yapılan kamuoyu aydınlatma duyurusu yanlış anlaşılmalara
yol açabileceğinden işbu KAP açıklamasının yapılması zorunluluğu doğmuştur.
KAP duyurusunda yer aldığı şekilde EFG Hermes'in mülkiyetinde herhangi bir VBT Yazılım A.Ş. Payı bulunmamaktadır.
Tarafımca ne EFG Hermes'e ne de başka bir gerçek veya tüzel kişiye herhangi bir pay satışı ve devri yapılmamıştır.
Aracı Kurumdan yapılan talimatta da NCBO (NO CHANGE BENEFICIARY OWNER) koduyla söz konusu 2.420.000 adet
VBT Yazılım A.Ş. Payı EFG Hermes'te adıma teminatta tutulmaktadır. EFG Hermes global yabancı bir saklama kuruluşudur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229912
BIST