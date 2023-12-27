***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortağımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Birol Başaran'dan gelen özel durum açıklaması aşağıda yer almaktadır:"Bugün MKK tarafından VBT Yazılım A. Ş. Paylarına ilişkin yapılan kamuoyu aydınlatma duyurusu yanlış anlaşılmalarayol açabileceğinden işbu KAP açıklamasının yapılması zorunluluğu doğmuştur.KAP duyurusunda yer aldığı şekilde EFG Hermes'in mülkiyetinde herhangi bir VBT Yazılım A.Ş. Payı bulunmamaktadır.Tarafımca ne EFG Hermes'e ne de başka bir gerçek veya tüzel kişiye herhangi bir pay satışı ve devri yapılmamıştır.Aracı Kurumdan yapılan talimatta da NCBO (NO CHANGE BENEFICIARY OWNER) koduyla söz konusu 2.420.000 adetVBT Yazılım A.Ş. Payı EFG Hermes'te adıma teminatta tutulmaktadır. EFG Hermes global yabancı bir saklama kuruluşudur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229912BIST