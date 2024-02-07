***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve hissedarı Birol Başaran VBT Yazılım AŞ. bünyesinde çalışan 6 kilit personele toplam 370.000 Lot kendisine ait VBTYZ hissesi devretmiştir.Kamoyuna duyurulurSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247792BIST