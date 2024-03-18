***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nedim Nazlı'nın 16.03.2021 tarihinden itibaren yürüttüğü Yönetim Kurulu Üyeliğinden, 14.03.2024 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Nedim Nazlı'nın yerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde görev almak üzere şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan …………. TC kimlik numaralı Sayın Tayfun Yurdagül'ün 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259692BIST