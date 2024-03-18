***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2024 14:41
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nedim Nazlı'nın 16.03.2021 tarihinden itibaren yürüttüğü Yönetim Kurulu Üyeliğinden, 14.03.2024 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Nedim Nazlı'nın yerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde görev almak üzere şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan …………. TC kimlik numaralı Sayın Tayfun Yurdagül'ün 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259692
BIST
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17:048.763
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -65,62
|Açılış
|: 8.845
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|Önceki Kapanış
|: 8.829
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8.746
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8.863
17:0432,3037
En Yüksek
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|: 0,55%
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|Açılış
|: 33,2600
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,4320
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32,0900
17:0435,2363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 36,1500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 2.241,81
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|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
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En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler17:02
|AKENR
|6,60
|22.194.084
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.479.142
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|38.030.415
|% 9,96
|
|ATLAS
|5,85
|12.448.162
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|18.040.951
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|54.525.800
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|277.354.515
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.995.480
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.262.442
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.822.307
|% -9,94
|
|DOAS
|316,00
|4.023.266.830
|% 5,51
|
|TUPRS
|166,30
|4.010.917.191
|% 2,02
|
|THYAO
|269,00
|3.902.854.190
|% -0,46
|
|EREGL
|44,34
|2.934.568.602
|% -0,14
|
|ALVES
|56,55
|2.926.953.166
|% -6,91
|
|ZOREN
|5,27
|1.247.640.154
|% 2,73
|
|ISCTR
|10,37
|1.630.176.109
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,61
|1.080.780.336
|% -1,58
|
|AKFGY
|2,50
|206.494.985
|% -5,30
|
|YKBNK
|22,22
|1.784.495.665
|% 0,82
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2975
|32,3044
|% 0,55
|
|Euro
|35,2150
|35,2297
|% 0,32
|
|Sterlin
|42,2330
|42,4447
|% 1,55
|
|Frank
|37,4873
|37,6752
|% 1,43
|
|Riyal
|8,8444
|8,8887
|% 1,53
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|918,66
|920,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,17
|1.043,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,86
|85,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,70
|2.160,00
|% 0,66
|