***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Mevcut Sermaye (TL) 26.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 117.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011 1.000.000 3.500.000,000 350,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011 NâmaB Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 25.000.000 87.500.000,000 350,00000 B Grubu B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 26.000.000 91.000.000,000 350,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 65.190.632Geçmiş Yıl Karları (TL) 25.809.368Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 tarih ve 2023/30 sayılı kararı ve 08.12.2023 tarih ve 2023/31 sayılı kararına istinaden, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıl karları ve emisyon priminden karşılanmak üzere, 120.000.000TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 91.000.000TL artırılarak 26.000.000TL'den 117.000.000TL'ye çıkartılması nedeniyle şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin artırılan sermayeye göre değiştirilmiş haline uygun görüş alınması amacıyla 11.12.2023(Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek-9 VBT ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224710BIST