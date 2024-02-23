***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilinin Tescil ve İlanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Mevcut Sermaye (TL) 26.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 117.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011 1.000.000 3.500.000,000 350,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011 NâmaB Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 25.000.000 87.500.000,000 350,00000 B Grubu B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 26.000.000 91.000.000,000 350,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.02.2024İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 58.764.345Geçmiş Yıl Karları (TL) 32.235.655Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.02.2024SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.02.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 19.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 23.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımı sürecinin sona ermesi ile birlikte Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 23.02.2024 tarihli ve 11029 sayılı Türkiye Ticaret Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi-mühürlü.pdfEK: 2 Tadil Metni-mühürlü.pdfEK: 3 VBT Yazılım 23.02.2024 Sermaye Artırımı Sicil Gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251708BIST