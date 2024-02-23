***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.02.2024 19:44
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilinin Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 117.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011 1.000.000 3.500.000,000 350,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011 Nâma
B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 25.000.000 87.500.000,000 350,00000 B Grubu B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.000.000 91.000.000,000 350,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.02.2024
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 58.764.345
Geçmiş Yıl Karları (TL) 32.235.655
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.02.2024
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 19.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.02.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımı sürecinin sona ermesi ile birlikte Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 23.02.2024 tarihli ve 11029 sayılı Türkiye Ticaret Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi-mühürlü.pdf
EK: 2 Tadil Metni-mühürlü.pdf
EK: 3 VBT Yazılım 23.02.2024 Sermaye Artırımı Sicil Gazetesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251708
BIST