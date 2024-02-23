Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.02.2024 19:44
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilinin Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 117.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011 1.000.000 3.500.000,000 350,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011 Nâma
B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 25.000.000 87.500.000,000 350,00000 B Grubu B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.000.000 91.000.000,000 350,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.02.2024

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 58.764.345
Geçmiş Yıl Karları (TL) 32.235.655


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.02.2024
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 19.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.02.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımı sürecinin sona ermesi ile birlikte Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 23.02.2024 tarihli ve 11029 sayılı Türkiye Ticaret Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi-mühürlü.pdf
EK: 2 Tadil Metni-mühürlü.pdf
EK: 3 VBT Yazılım 23.02.2024 Sermaye Artırımı Sicil Gazetesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251708


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294 En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0448 31,0530 % 0,21  
Euro 33,6430 33,6585 % 0,06  
Sterlin 39,2565 39,4534 % 0,37  
Frank 35,1179 35,3295 % 0,15  
Riyal 8,2544 8,2958 % 0,21  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,96 22,99 % 0,66  
Platin 904,01 905,29 % 0,66  
Paladyum 984,17 988,64 % 0,66  
Brent Pet. 81,55 81,55 % 0,66  
Altın Ons 2.038,45 2.038,77 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru