***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi AND Plaza, İçerenköy Mh. Umut Sk. No:10-12 K:13 D:57-60 PK:34752 Ataşehir/İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler -İnternet Adresi https://www.vbt.com.tr/Elektronik Posta AdresiE-postainfo@vbt.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksAND Plaza, İçerenköy Mh. Umut Sk. No:10-12 K:13 D:57-60 PK:34752 Ataşehir/İstanbul 90 216 577 69 21 90 216 577 69 25Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoZahide Koçyiğit Direktör 01.01.2021 02165776921 info@vbt.com.tr - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Her marka bilgisayar donanımının ithlatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, bilişim sistemleri, otomasyon, yazılım ve donanım faaliyetlerinde bulunmak.Şirketin Süresi Süresiz.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 12.07.2021 TÜRKİYE BİST ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 1000000 TRY 3,85 Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısını belirleme , 1'e 5 oy hakkı imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 25000000 TRY 96,15 Yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBİROL BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyelikleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 46.923 A,B Bağımsız Üye Değil -İPEK CANAN BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 04.08.2014 İcrada Görevli Şirket Ortağı - Hayır 7.692 B Bağımsız Üye Değil -NEZİH MEKİKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı - Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin erken taptanması komitesi: ÜyeNEDİM NAZLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi :BaşkanSELİM SELVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi: Üye Kurumsal Yönetim Komitesi: ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZAHİDE KOÇYİĞİT Direktör Yönetici Direktör -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkPhexum Yazılım Ltd. Şti Yapay zeka yazılımları 10000 3000 TRY 30 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951451BIST